Игорь Ледяхов: "Будем откровенны: "Спартак" ничем не удивил"

Главный тренер "Ахмата" Игорь Ледяхов подчеркнул, что его команда выполнила задачу на игру 27-го тура чемпионата России против "Ахмата"​ (3:1).

– Какой план был на игру? Пытались играть на контратаках?

– Да, все правильно. Хотели действовать организованно в обороне и по возможности выходить в быстрые атаки. Думаю, у нас это получилось сегодня.

– Когда-то вы собственными ногами забили в составе "Спартака" в ворота ЦСКА. Сегодня ваш "Ахмат" забил три мяча красно-белым и позволил ЦСКА обойти "Спартак". Не испытываете небольшое чувство вины?

– Нет, не испытываю. Сегодня я работаю в "Ахмате", и меня интересуют только выступления своей команды. Нам нужны очки, слишком шаткое положение в таблице. Выходили как на последний бой. Получилось так, что выиграли. С этим я и поздравляю ребят.

– "Спартак", видимо, ничем вас не удивил?

– Будем откровенны: нет. Мы знали, как он играет. Знали, что крайние защитники у "Спартака" высокого поднимаются, за их спиной появляется свободное пространство, которое можно использовать. Плюс очень грамотно сыграла наша средняя линия, и думаю, что результат закономерен. (Михаил ГОНЧАРОВ)