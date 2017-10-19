Игорь Чугайнов: "В молодости Игнашевича не взяли в дубль "Торпедо". Пробивался из второй лиги"

Тренер "Авангарда", бывший защитник "Локомотива" Игорь Чугайнов назвал успехи бывшего партнера по столичному клубу Сергея Игнашевича заслуженными. Специалист вспомнил, как рекордсмен по количеству игр за сборную России впервые закрепился в клубе высшего дивизиона отечественного футбола.

– Вы долгое время были лучшим бомбардиром российского футбола среди защитников и рекордсменом по количеству выигранных кубков. Недавно вас по обоим показателям обошёл Сергей Игнашевич. Расстроены?

– А чего мне расстраиваться, если стало лучше? Спокойно к этому отношусь, – цитирует "Спорт Бизнес Online" Чугайнова. – Тем более Сергея я знаю очень хорошо. Он воспитанник торпедовской школы нашей. В "Локомотиве" потом вместе играли. Когда он появился в команде в 2001 году, на базе жили вместе в одном номере. Я рад тому, что у нас такие люди появляются. Вернее, появлялись – давайте будем говорить реально, в прошедшем времени. Такие люди привносили в наш футбол хорошие вещи.

Игнашевич все это заслужил. Мало кто знает, какой путь он прошел. Его сначала не взяли даже в дубль "Торпедо". Торпедовского защитника не взяли в дубль "Торпедо"! Он поехал играть в Орехово-Зуево – команду второй лиги. И оттуда уже пробивался. Раньше был хороший турнир – Кубок ПФЛ. Молодые игроки свозились с разных зон и играли. Там было много селекционеров, на этом турнире Тарханов его увидел и пригласил в "Крылья". После "Крыльев" уже был "Локомотив" и ЦСКА. Когда Сергей попал в "Локомотив", то уже был состоявшимся игроком.