Хави Грасия: "В Испании не бывает, чтобы команда полностью менялась за зиму, как "Анжи"

Главный тренер "Рубина" Хави Грасия пред матчем 18-го тура чемпионата России с "Анжи" подчеркнул, что команда не может готовиться к этой игре, основываясь на встрече в первом круге. По словам испанского специалиста, он впервые столкнулся с ситуацией, когда состав соперника настолько сильно меняется за столь непродолжительный промежуток времени.

- Был большой перерыв. В Испании не бывает так, чтобы команда полностью менялась за зиму, - сказал Грасия. - У меня такого опыта нет, я никогда с этим не сталкивался. Вспоминая матч первого круга, мы проиграли дома. Но от этой игры уже нельзя отталкиваться при подготовке.

Сейчас нам стоит посмотреть соперника по предсезонным матчам и кубковой игре. Там есть игроки, которые по ходу сезона перешли из команд РФПЛ и ФНЛ.

Наш матч в Кубке против "СКА-Хабаровск", который тогда тренировал Григорян, тоже можно взять в качестве ориентира. Но он взял с собой в "Анжи" единственного игрока на позицию под нападающими. (Артур ЕНИКЕЕВ)