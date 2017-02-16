Хавбек сборной Болгарии провел первую тренировку с "Арсеналом"

Новичок "Арсенала" Михаил Александров провел первую тренировку в составе клуба, сообщает официальный сайт туляков. 27-летний хавбек перешел в "Арсенал" этой зимой из "Легии"​.

– Считаю российскую премьер-лигу сильной, она на хорошем счету в Европе, – цитирует официальный сайт "Арсенала" Александрова. – Хочу помочь "Арсеналу" выполнить поставленную задачу – сохранить место среди лучших клубов России. Уверен, что смогу проявить себя, и болельщики по достоинству оценят мою игру.

– Что раньше знали об "Арсенале" и российском футболе в целом?

– О своей новой команде знал немного, но в интернете можно найти любую информацию. Прислушался к мнению защитника туляков Ивана Иванова, которого знаю с детства. Можно сказать, что он помог мне с выбором в продолжении карьеры.

Что касается российского футбола, то в Болгарии есть специальная телепрограмма об РФПЛ, я ее часто смотрю. В России играет немало моих соотечественников, которых хорошо знаю по сборной, – Ивелин Попов, Георгий Миланов, Петар Занев, уже называвшийся Иван Иванов. Они высокого мнения о вашей премьер-лиге.

– Под началом российского тренера Станислава Черчесова "Легия" добилась больших успехов.

– В минувшем сезоне мы стали лучшими в экстраклассе, выиграли Кубок Польши, получили возможность выступать в Лиге чемпионов. Это был отличный год! Правда, затем у нас сменился тренер, Станислав возглавил сборную России. Желаю ему успехов! А для меня игры в Лиге чемпионов стали незабываемым событием. Играть здесь мечтает каждый футболист. С "Легией" я во второй раз участвовал в Лиге чемпионов, в первый раз это было еще в "Лудогорце".

– Какая позиция на поле для вас оптимальная?

– Слева или справа в полузащите, в зависимости от задания тренера. Готов участвовать в атакующих действиях и помогать защите.

– Языковой барьер не станет для вас помехой?

– Не считая родного языка, владею сербским, английским, немецким, греческим и немного польским. Наши языки близки, мое имя и фамилия пишутся одинаково на болгарском и русском. Так что никаких проблем не вижу, через некоторое время будем общаться на русском языке.