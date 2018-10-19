Глава профсоюза футболистов – о ситуации с Глушаковым и Ещенко: "Не возвращать их в основу – право клуба. Но мы против бессрочных наказаний"

Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов выразил в разговоре с корреспондентом "СЭ" свою позицию по поводу перевода в молодежную команду "Спартака" хавбека Дениса Глушакова и защитника Андрея Ещенко.

18 октября исполнился ровно месяц как оба футболиста отстранены от работы с основным составом по решению главного тренера Массимо Карреры​. Игроки поставили лайки в соцсетях под постами со стихотворением известного актера, болельщика красно-белых Дмитрия Назарова с критикой итальянского специалиста.

– Не возвращать Глушакова и Ещенко в основу – решение и право клуба, но мы против бессрочных наказаний, – сказал Зотов. – Футболисты находятся в зрелом возрасте, и выступления за молодежный состав не дает им развиваться.

– Каков выход из сложившейся ситуации?

– Либо конфликт будет улажен, и игроки будут допущены до матчей основы до конца первого круга, либо стоит рассматривать варианты с арендами. "Спартаку" вряд ли имеет смысл продолжать мариновать их в молодежке. По регламенту, если футболисты старше 21 года проводят менее 10 процентов игр за сезон за основу, то получают право расторгнуть договор и получить компенсацию. Если со стороны клуба последуют нарушения трудовых прав, мы всегда готовы помочь игрокам.

– Как относитесь ко вчерашнему заявлению Глушакова, который сказал, что хочет вернуться в основной состав, но никаких требований руководству не выдвигал?

– Он абсолютно прав, не желая выносить отношения с работодателем в публичную плоскость, нормализации ситуации это точно не способствует. (Евгений Белоусов)