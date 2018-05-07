Геркус не воспринял слова Семина о "пятой колонне" на свой счет

Президент "Локомотива" Илья Геркус после победы в чемпионате России стал гостем редакции "СЭ". Он заявил, что не принял слова главного тренера команды Юрия Семина о "пятой колонне" на свой счет.

– Когда Семин после игры с "Краснодаром" сказал о "пятой колонне", вы это восприняли на свой счет?

– Нет, не воспринял. Уже не стоит возобновлять разговоры об этом. Сейчас ситуация абсолютно исчерпана.

– В 2016-м вы инициировали назначение Семина главным тренером "Локомотива"?

– Да, я инициировал.

– Теперь его ждут солидные премиальные? Каррера получил за чемпионство бонус в размере миллиона евро.

– Там другая система вознаграждений. У нас коллективные премиальные, я бы не стал их раскрывать. Они достаточные солидные.

– Система премирования у вас как в ЦСКА – за конечный результат?

– Есть премиальные за промежуточные результаты, а есть – конечный.

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