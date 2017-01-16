12:03 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Георгий Миланов: "Восемь очков отставания от "Спартака" - не так уж и много"

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Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов в интервью Bobsoccer подчеркнул, что армейцы нацелены на максимальный результат. По его словам, после перерыва красно-синим будет легче, потому что они смогут сосредоточиться на матчах российского первенства.

 
Георгий МИЛАНОВ и Виктор ГОНЧАРЕНКО.#АрмияГончаренко. Итоги недели. Сколько новичков необходимо ЦСКА?

- Концовка прошлого года получилась для вас довольно удачной. Вы стали твердым игроком стартового состава, играли практически без замен, - вопрос Миланову.

- Я очень старался. Рад, что последние шесть игр отыграл по 90 минут. Это добавило мне уверенности. Надеюсь, что в нынешнем году тоже буду играть регулярно. Конкуренция высока, но я верю в свои силы.

- ЦСКА пока отстает от "Спартака" и "Зенита". Впереди весенняя часть сезона, и от армейцев требуется совершить футбольный подвиг, вроде того, что удался команде в 2014-м, когда на финише было одержано десять побед подряд. Та серия, кстати, началась встречей против "Зенита", который был обыгран со счетом 1:0 благодаря вашему удару в "девятку".

- Намекаете, что первый официальный матч в этом году у нас тоже дома против "Зенита"? Буду совсем не против, если история повторится. Я верю в команду, знаю, что мы способны с честью выйти из любой ситуации. Думаю, восемь очков отставания от "Спартака" - не так уж и много. Эту дистанцию вполне можно ликвидировать. Тем более весной ЦСКА традиционно играет удачно.

- Иными словами, по-прежнему думаете только о первом месте?

- Только о нем! Мы всегда нацелены на максимальный результат. Когда осенью выступали в Лиге чемпионов, на команду выпадала большая нагрузка, именно в этот период мы потеряли немало очков. Сейчас можно полностью сосредоточиться на чемпионате России, играть будем раз в неделю. Как это было осенью у того же "Спартака". Можете не сомневаться: мы сделаем все, чтобы выправить ситуацию.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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besnebes1

А 4 очка от Краснодара много?

12:25

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