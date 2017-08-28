Геннадий Орлов: "За первые восемь туров Кокорин похудел на 2,5 кг, и он сейчас тренируется в щадящем режиме"

Изветсный комментатор Геннадий Орлов сообщил, что нападающий "Зенита" Александр Кокорин тренируется по индивидуальной программе, чтобы лучше подготовиться к матчам. По его словам, в игре против "Ростова" (0:0) в 8-м туре чемпионата России форварду не хватило сил.

- За первые восемь туров Кокорин похудел на 2,5 кг, и он сейчас тренируется в щадящем режиме, - заявил Орлов в эфире "Радио Зенит". - Ему даже дают возможность работать индивидуально, понимая, что у него очень большая нагрузка – и психологическая в том числе. Парень-то расцвел, и вы понимаете, что человек, может быть, даже больше свои эмоции расплескивает, когда он рад. Но все равно есть определенный запас эмоций, и если ты чуть больше выдашь, то это может где-то сказаться. Поэтому и я, и мои коллеги все время ждали, когда у "Зенита" случится остановка. Я понимал, что это может быть матч с "Ростовом", поскольку это выстроенная команда и всего три мяча пропустила. Нужно взламывать такую оборону – а хватит ли сил? Вот у Кокорина, может быть, сил и не хватило как раз для концовки, хотя он все равно выглядел достойно.