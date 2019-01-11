22:49 11 января | Футбол — РПЛ

Геннадий Орлов: "У "Зенита" хватит сил на то, чтобы удержать первое место"

Обсудить
1

Известный комментатор Геннадий Орлов считает, что "Зенит" удержит за собой первое место в турнирной таблице чемпионата России. 

- На мой взгляд, "Зенит" должен бороться только за первое место. У команды хватит сил на то, чтобы его удержать - сказал Орлов в эфире своего Youtube-канала. - Сейчас как раз тот самый период, когда нужно поднять кондиции всех игроков "Зенита". Я ожидаю, что Кристиан Нобоа восстановится к марту. Возможно, поможет Юрий Жирков, он будет тренироваться в общей группе. Также в команду будут приглашены два-три человека

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=WGumJbvS0lA&fbclid=IwAR1CsIQdvJZIpxGxVmGJezowS9saes4iZm6CedHYzD_O3Q5xZSyHJ4qGSkY

Обсудить
1
Загрузка...
Материалы других СМИ