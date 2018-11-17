Генеральный директор "Крыльев Советов": "Установку ВАР мы не готовы оплачивать даже в половинном объеме"

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков прокомментировал "СЭ" решение РФС возложить расходы по внедрению и эксплуатации системы видеоарбитров (ВАР) на на премьер-лигу и клубы.

– Мы не против, чтобы вводилась система ВАР, потому что она снизит риск того, что ключевые решения судей будут ошибочными, – сказал Шашков. – Это сделает наш футбол более прозрачным и, возможно, привлечет новых спонсоров для клубов. Но мы не готовы полностью брать на себя установку этой системы, потому что это достаточно дорого. И даже в половинном объеме – если только в какой-то меньшей доле. (Елена Григорьевская)

За ВАР придется платить клубам