Гендиректор "Томи": "Еще вчера наши пацаны смотрели на "Ростов" и ЦСКА по телевизору"

Генеральный директор "Томи" Руслан Киселев похвалил молодых игроков клуба и отметил, что им нужно время, чтобы привыкнуть к уровню футбола в премьер-лиге. По словам руководителя, обвинять судей в неудачных результатах он не собирается.

– Зимой "Томи" предрекали разгромы в каждом матче. Ожидали от команды, что она сможет набирать очки?

– Небольшая надежда была. Мы ожидали, что футболисты начнут прибавлять со временем. Молодежи необходимо доверять, а опыт – дело наживное.

– Даже после 0:6 и 0:4 в первых мартовских турах вера не угасла?

– Первый матч с "Ростовом" – участником Лиги чемпионов. Второй с ЦСКА – чемпионом России. Еще вчера наши молодые пацаны смотрели за ними по телевизору, а сегодня сами вышли играть против них. Это стало хорошей школой для игроков "Томи".

– Какой из весенних матчей можете выделить?

– 3:3 с "Анжи" в гостях. Игра запомнится надолго.

– Валерий Петраков был недоволен судейством. Что скажете вы?

– Это эмоции. Оценку судьям дают инспекторы. По назначению всех трех пенальти нет ни одного вопроса. Другое дело, что судья добавил много времени ко второму тайму. Но это на усмотрение арбитра. Тоже претензий нет. Нам же не хватило опыта, чтобы удержать победу. У ребят глаза горели, когда они в компенсированное время забили третий гол.

После матча мы сидели и разбирали игру. Валерий Юрьевич говорил, что пока ребята не соберут все свои фолы, так и будут необязательные ошибки. Эмоции и желание выплескиваются в то, что произошло. Нужно время, чтобы они привыкли к такому уровню футбола. Но винить кого-то из ребят не могу. (Сергей АСТАХОВ)

Матч "Спартак" – "Томь" пройдет сегодня, 6 мая, начало – в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.