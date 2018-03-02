Гендиректор "Амкара": "К сожалению, вынуждены принять решение Гаджиева"

Генеральный директор "Амкара" Игорь Резвухин сожалеет о добровольном уходе Гаджи Гаджиева с поста главного тренера клуба. Функционер выразил надежду, что его помощники Вадим Евсеев и Андрей Каряка сумеют проявить себя в оставшихся матчах чемпионата.

– Это решение самого Гаджи Муслимовича, которое, к сожалению, мы вынуждены принять, – приводит сайт пермского клуба слова Резвухина. – Расставаться всегда тяжело, тем более – с такими людьми и с такими специалистами, как он. "Амкар" благодарен Гаджи Муслимовичу за эти три года, которые, благодаря его усилиям, стали для нашей команды периодом стабильности, сплоченности и уверенности в своих силах. В "Амкаре" все запомнят профессиональные и человеческие советы Гаджиева, а его работоспособность и профессионализм будут примером для каждого из нас. Перми очень повезло, что Гаджи Муслимович работал в клубе, и мы благодарны ему за тот опыт, который он передал своим помощникам. Гаджиев оставил сплоченный и конкурентоспособный коллектив, которому по силам сохранить Перми место в РФПЛ – у нас есть и сильная команда, и грамотная тренерская бригада, которые наверняка сумеют проявить себя в решающих матчах первенства.

"Амкар" занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко после 20 туров.