Гаджи Гаджиев: "Спасибо ЦСКА, что взял на себя большую часть зарплаты Оланаре"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев благодарен руководству ЦСКА за то, что армейцы согласились платить большую часть зарплаты нападающему Аарону Оланаре, который был арендован пермской командой во время зимнего трансферного окна. Футболист будет выступать за "Амкар" до конца сезона на правах аренды.

- Я хотел бы сказать спасибо ЦСКА за то, что они пошли нам навстречу в финансовом плане, - цитирует "Р-Спорт" Гаджиева. - У нашего клуба есть очень жесткие ограничения по ведомости, поэтому мы довольны тем, что ЦСКА согласился большую часть зарплаты платить. В противном случае у нас Оланаре просто не было бы, а форвард он хороший. Нам нужен.

Надеюсь, что он сможет сыграть за "Амкар" достаточное количество игр для того, чтобы выйти на свой прежний уровень, и когда будет возвращаться в ЦСКА, чтобы был игроком такого же уровня, каким был до травмы. Они нам помогают, мы бы тоже хотели ЦСКА помочь в этом смысле.