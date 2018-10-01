Филип Уремович: "Рубин" надеется на зону Лиги Европы или даже Лиги чемпионов"

Хорватский защитник "Рубина" Филип Уремович после победы над "Крыльями" в 9-м туре РПЛ (2:1), заявил, что мечтает выйти с казанцами в еврокубки.

- Я думаю, что это лучшая победа "Рубина" в сезоне. Когда забиваешь в компенсированное время, то всегда переполняют эмоции. Мы показали характер. Нам надо продолжать так и дальше.

- Вы очень сильно спорили с судьей по поводу момента с возможной игрой рукой...

- Да, мы прессинговали арбитра. Я думаю, что это тоже повлияло на то, что мы забили. Команда разозлилась и пошла вперед дожимать соперника.

- Бердыев поделился радостью в раздевалке?

- Да. Он поблагодарил за проявленный характер и поздравил с победой.

- Как вам очковый график "Рубина"?

- Мы могли быть и ниже и выше. Я думаю, что у нас хороший график набора очков. Мы надеемся на зону Лиги Европы или даже Лиги чемпионов! (Артур Еникеев)

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