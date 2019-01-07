Фабрегас уйдет из "Челси", его может заменить Паредес

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес может перейти в "Челси", на замену Сеску Фабрегасу, который с большой долей вероятности уйдет в январе в "Монако".

Как сообщает Corriere dello Sport, "Челси" ищет футболистов, которые могли бы заменить желающего уйти из команды Сеска Фабрегаса. Рассматриваются две кандидатуры: полузащитник "Зенита" Леандро Паредес и хавбек "Кальяри" Николо Барелла. Отмечается, что "Челси" уже хотел приобрести Паредеса в 2017 году, но тот предпочел перейти в клуб из Санкт-Петербурга. "Кальяри", в свою очередь, хочет выручить за Бареллу 50 миллионов евро, что не устраивает лондонский клуб.

В текущем сезоне Паредес сыграл 22 матча во всех турнирах, забив четыре гола и отдав четыре результативные передачи. Барелла отличился один раз в 20 поединках, проведенных в серии А.