Фабио Капелло: "Я верю в Семака! Он имеет за плечами огромную футбольную и жизненную школу"

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло в интервью "Матч ТВ" рассказал о шансах "Зенита" в борьбе за чемпионство. Итальянский специалист не сомневается в успехе Сергея Семака.

– Как вам в целом нынешний "Зенит", который возглавляет Сергей Семак, работавший с вами в сборной России?

– Не только Семак, но и Симутенков, и Низелик были у меня в сборной. Полагаю, у них прекрасные шансы выиграть чемпионат России в этом сезоне. Команда заслуженно идет на первом месте, вряд ли она его упустит.

– Но вот в прошлом сезоне "Зенит" упустил лидерство, когда все были уверены, что первое место уже в кармане…

– Не думаю, что это повторится. По своему составу "Зенит" должен был выигрывать чемпионат России еще в прошлом году, а сейчас своего не упустит. Я верю в Семака! Это очень серьезный, ответственный и позитивный человек, который имеет за плечами огромную футбольную и жизненную школу. Когда мне говорили, что он, мол, слишком молод для работы в "Зените", я только отмахивался: молодость – вовсе не порок! Как игрок он прошел через все что можно, как ассистент успел поработать с разными сильными специалистами. В качестве главного тренера Семак сначала попробовал свои силы в среднем клубе, а потом шагнул дальше. Да Семак просто молодчина! И я желаю ему реализовать себя в роли серьезного тренера.