Евгений Гинер: "У Романа Еременко контракт с ЦСКА, осенью он начнет тренировки с командой"

Президент ЦСКА Евгений Гинер в беседе со студентами курса "Переговоры в спорте", реализуемого проектом Negotiations club совместно с MBA и МГИМО, отметил, что у полузащитника Романа Еременко имеется действующий контракт с армейцами. Гинер также добавил, что хавбек осенью приедет в расположение клуба и приступит к тренировкам.

– У Романа Еременко есть действующий контракт с ЦСКА, - цитирует Sport24.ru Гинера. - О каких переговорах вы говорите? Он приедет осенью в ЦСКА и приступит к тренировкам.

Напомним, что в начале сезона-2016/17 Еременко был дисквалифицирован на два года из-за положительной допинг-пробы на кокаин. Срок его отстранения от футбола истекает 6 октября 2018 года.