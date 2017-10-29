Евгений Чернов: "Выиграли у "Динамо" благодаря мастерству Юрченко"

Защитник "Тосно" Евгений Чернов считает, что его команда смогла победить "Динамо" (1:0) в матче 15-го тура чемпионата России благодаря мастерству голкипера Давида Юрченко, который сумел отбытия пенальти во втором тайме. Игрок обороны подчеркнул, что в этом эпизоде не было везения.

-Нам повезло забить быстрый гол, - сказал Чернов. - Мы стали играть от обороны, пытались довести встречу до победы, что и получилось. Юрченко сыграл просто блестяще, фантастический матч. Именно его мастерство, а не везение, помогло нам выиграть.

-Надеетесь на вызов в сборную на матчи с аргентинцами и бразильцами?

-Очень надеюсь на это. (Павел ГУРЕВИЧ)

"Динамо" не спас даже Погребняк