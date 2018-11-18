18:31 | Футбол — РПЛ

Евгений Чернов - о победе над "Шальке": "Было интересно играть с командой уровня Лиги чемпионов"

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Защитник "Зенита"  Евгений Чернов после победы над "Шальке" в товарищеском матче (2:1) заявил, что сине-бело-голубые продемонстрировали хорошую игру в первом тайме.

- "Шальке" - хорошая команда уровня Лиги чемпионов, - сказал Чернов в интервью клубной пресс-службе. - Было интересно с ними играть. В первом тайме мы показывали хороший футбол, создавали комбинации. Рады победе. Место "Шальке" в российской премьер-лиге? Они были бы в тройке, но не первыми. "Зенит" - первый! Посмотрите, сколько зрителей пришло. Это была будто бы официальная игра. Нас хорошо поддерживали. 

В текущем сезоне Чернов провел 6 матчей за "Зенит". Петербургский клуб занимает 1-е место в премьер-лиге, имея в активе 31 очко после 14 туров.

Зенит - Шальке-04

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