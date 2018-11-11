Дзюбомания на "ВЭБ Арене". Фото

Юный болельщик подготовил специальный плакат к матчу 14-го тура премьер-лиги между ЦСКА и "Зенитом". На нем он выразил благодарность форварду сине-бело-голубых Артему Дзюбе за удачное выступление на чемпионате мира-2018, а также попросил у него футболку.
#Дзюбамания на "ВЭБ Арене" 🤗 pic.twitter.com/v7h3hp22Yo– ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 11 ноября 2018 г.
Дзюба в текущем сезоне провел 19 матчей за "Зенит", забил 10 голов и отдал 5 результативных передач.
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