Дзюба вернулся! "Зенит" победил "Енисей" в Тюмени

"Зенит" победил "Енисей" со счетом 2:0 в матче 1-го тура РПЛ, который проходил в Тюмени. Голами в составе петербургской команды отметились нападающий Артем Дзюба и хавбек Далер Кузяев.
В первом тайме петербуржцы нанесли несколько опасных ударов по воротам красноярского клуба - голкипер Давид Юрченко был надежен.
Во второй половине встречи "Зенит" стал действовать активнее. Тотальное давление гостей привело к голу Дзюбы на 81-й минуте. Следом за ним на 85-й минуте отличился Кузяев.
РОССИЯ. Премьер-лига - 2018/2019
1-й тур
"Енисей" (Красноярск) - "Зенит" (Санкт-Петербург) - 0:2 (0:0)
Голы: Дзюба, 81 (0:1). Кузяев, 85 (0:2).
"Енисей" (Красноярск): Юрченко, Ятченко, Кичин, Дугалич, Грицаенко, Занев, Комолов, Огуде, Зотов (Рожков, 90+1), Бодул (Обрадович, 56), Саркисов (Гавазай, 83).
"Зенит" (Санкт-Петербург): Лунев, Смольников, Иванович, Мевля, Набиуллин, Паредес, Нобоа, Эрнани (Кузяев, 69), Мак (Дриусси, 85), Дзюба (Заболотный, 89), Шатов.
Предупреждения: Дугалич, 23. Иванович, 32. Смольников, 45. Ятченко, 67.
Судьи: МОСКАЛЕВ (Воронеж). Аверьянов, Сафьян (все Москва).
29 июля. Тюмень. Стадион "Геолог".
Таблица переходов РФПЛ //
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