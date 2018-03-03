19:10 3 марта | Футбол — РФПЛ

Два удаления у "Зенита": в третий раз в чемпионате России


В домашнем матче против "Амкара" (0:0) красные карточки получили два футболиста "Зенита" Александр Ерохин и Доменико Кришито. Это третий случай в российской истории, когда два зенитовца удалялись в одной встрече. В 2004 году в Москве матч с "Динамо" (0:2) не доиграли Даниэль Кирицэ и Лукаш Гартиг, а 2008 году в гостевой встрече с "Рубином" (1:4) досрочно покинули поле Себастьян Пюигренье и Анатолий Тимощук. (Кирилл БУРДАКОВ)

Зенит – Амкар

 

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 21-й тур. "Локо" vs "Спартак" и другие матчи
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