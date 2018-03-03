Два удаления у "Зенита": в третий раз в чемпионате России

В домашнем матче против "Амкара" (0:0) красные карточки получили два футболиста "Зенита" Александр Ерохин и Доменико Кришито. Это третий случай в российской истории, когда два зенитовца удалялись в одной встрече. В 2004 году в Москве матч с "Динамо" (0:2) не доиграли Даниэль Кирицэ и Лукаш Гартиг, а 2008 году в гостевой встрече с "Рубином" (1:4) досрочно покинули поле Себастьян Пюигренье и Анатолий Тимощук. (Кирилл БУРДАКОВ)