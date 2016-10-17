Дмитрий Шляхтин: "Крылья Советов" переговорят с Веркаутереном без ультиматумов"

Член совета директоров "Крыльев Советов" и министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин сообщил, что руководство клуба и главный тренер команды Франк Веркаутерен в ближайшее время проведут встречу, но она пройдет без ультимативных заявлений. Самарская команда после десяти матчей набрала шесть очков и идет на 16-м месте в таблице чемпионата России.

– Пока не было никакой беседы, сегодня у клуба выходной, – цитирует ТАСС Шляхтина. – Встреча будет, она запланирована в ближайшее время и пройдет без ультимативных заявлений. Доверие со стороны клуба есть, тренер работает.