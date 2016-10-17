12:50 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Дмитрий Шляхтин: "Крылья Советов" переговорят с Веркаутереном без ультиматумов"

0
0
0

Член совета директоров "Крыльев Советов" и министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин сообщил, что руководство клуба и главный тренер команды Франк Веркаутерен в ближайшее время проведут встречу, но она пройдет без ультимативных заявлений. Самарская команда после десяти матчей набрала шесть очков и идет на 16-м месте в таблице чемпионата России.

– Пока не было никакой беседы, сегодня у клуба выходной, – цитирует ТАСС Шляхтина. – Встреча будет, она запланирована в ближайшее время и пройдет без ультимативных заявлений. Доверие со стороны клуба есть, тренер работает.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3710125

0
0
0

Материалы REN-TV

США готовы воевать открыто...

Основная версия нападения на дочь Емельяненко — ограбление...

Политическая клоунада захлестнула Запад в антироссийской истерии...

Путину доложили о нападении на дочь Емельяненко...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ