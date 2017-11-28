Дмитрий Комбаров: "У меня нет обиды на Ригони"

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров в интервью "СЭ" отметил, что ему обидно пропускать концовку первой части сезона из-за перелома ребра, полученного в матче 18-го чемпионата России против "Зенита" (3:1). Футболист также добавил, что не держит зла на полузащитника питерцев Эмилиано Ригони.

– Когда уже сами шли под трибунами, уже понимали, что самых серьезных последствий – проблем с позвоночником – удалось избежать?

– Да, тогда уже разобрался. Стоять-ходить могу, значит, все более-менее. Но, к сожалению, совсем без последствий не обошлось. Поехали сразу на томографию, сделали снимок, который показал – ребро сломано.

– Как сейчас себя чувствуете?

– Двигаться больно, глубокие вдохи делать тяжело. Но это, в принципе, обычное явление при такой травме. Тем более, в первые сутки. Думаю, пройдет два-три дня и должно все нормализоваться. Главное, чтобы потом все красиво срослось.

– Концовку года вы пропускаете…

– И это очень обидно. Нахожусь в хорошей форме, плюс такие игры впереди – и с "Арсеналом" против брата Кирилла, и дерби с ЦСКА, и "Ливерпуль". Досадно, но от повреждений никто не застрахован. Жизнь продолжается, будем восстанавливаться.

– На Ригони осталась обида?

– Повторю: момент подробно не рассматривал. Если соперник не успевал к мячу, это грязная игра. Извинился ли он? Не видел, подходил ли ко мне Ригони. Обиды у меня нет никакой, это футбол. Жизнь такая, что в игре есть единоборства. (Сергей ЕГОРОВ)

Полностью интервью Дмитрия Комбарова

Напомним, что после столкновения с Ригони в концовке встречи с сине-бело-голубыми защитник красно-белых выбыл из строя до конца 2017 года. Руководитель медицинского департамента красно-белых Михаил Вартапетов пояснил, что лечение займет около месяца – таким образом, Дмитрий пропустит встречи с "Арсеналом" и ЦСКА в РФПЛ, а также решающую игру Лиги чемпионов с "Ливерпулем".