21:22 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Дмитрий Кириченко: "Некоторые игроки "Ростова" были вынуждены играть не на своих позициях"

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Исполняющий обязанности главного тренера "Ростова" Дмитрий Кириченко поблагодарил своих игроков за самоотдачу после поражения от "Терека" (1:2) в матче 5-го тура чемпионата России. По словам специалиста, во время встречи ростовчане допустили ряд фатальных ошибок.

- Дело не в том, что сказалась усталость, - сказал Кириченко в эфире телеканала "Наш футбол". - Некоторые из наших игроков выпали, а другим пришлось действовать не на своих позициях. Мы хорошо начали, но потом был отрезок, который мы провалили. Эти ошибки оказались роковыми для "Ростова".

Как выглядели игроки, вызванные в сборную? Пусть их игру оценивает главный тренер национальной команды. Во втором тайме мы играли меньшинстве, хотя надо поблагодарить ребят - они бились до последнего. Удаление нужно смотреть. На мой взгляд, там был толчок.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 5-й тур

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КОММЕНТАРИИ (1)
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igorvasilevich

Блин достали вы тренеры оправдываться за свои просчеты. Во всех ведущих лигах играют по такому графику, а вы все уже в начале чемпионата устали.

21:47

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