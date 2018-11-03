16:26 | Футбол — РПЛ

Дмитрий Хохлов: "Динамо" не собирается отсиживаться в обороне в матче с ЦСКА"

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Главный тренер "Динамо"  Дмитрий Хохлов перед матчем 13-го тура РПЛ против ЦСКА заявил, что его команда будет действовать не только на контратаках. 

- Мы выбираем состав с учетом того, в какой форме находятся игроки, - сказал Хохлов в эфире канала "Матч Премьер". - В матче с "Ахматом" меня не устраивала реализация, а  все остальное было в порядке: и выход из обороны в атаку, и игра в середине поля. Бекао вернулся? Мы учитываем все возможные варианты расстановки ЦСКА, сюрпризов для нас нет. Будем играть не только на контратаках, в обороне отсиживаться не собираемся. 

Динамо - ЦСКА

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Победой ЦСКА
23.6%
Вничью
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