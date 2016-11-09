Дмитрий Баринов: "Еще не все привыкли к требованиям Семина"

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов рассказал о том, какие требование у главного тренера команды Юрия Семина. Баринов получил травму ноги и не играет около трех недель.

– Во время перерыва в чемпионате наверняка состоится спарринг. Будете ли вы в нем участвовать?

– Буду готов. В сборную меня звали, но я не поеду, потому что еще немного рано. Я сейчас после травмы хочу поскорее войти в ритм, было бы хорошо набрать игровые кондиции в настоящих матчах, – приводит официальный сайт "Локомотива" слова Баринова.

– Как, кстати, Юрий Павлович вливается?

– Хорошо. Наверное, пока еще не все привыкли к его требованиям.

– А какие у него требования?

– Выкладываться на все 100 процентов, в любом микроэпизоде.

– Раньше такого разве не было?

– Конечно, было. Но Юрий Павлович делает упор именно на это, на самоотдачу.

– Что насчет тактики?

– Тактикой команда каждый день занимается. Стандарты, перемещения, всё это тренируется каждый день.