Дмитрий Баринов: "Еще не все привыкли к требованиям Семина"

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов рассказал о том, какие требование у главного тренера команды Юрия Семина. Баринов получил травму ноги и не играет около трех недель.
– Во время перерыва в чемпионате наверняка состоится спарринг. Будете ли вы в нем участвовать?
– Буду готов. В сборную меня звали, но я не поеду, потому что еще немного рано. Я сейчас после травмы хочу поскорее войти в ритм, было бы хорошо набрать игровые кондиции в настоящих матчах, – приводит официальный сайт "Локомотива" слова Баринова.
– Как, кстати, Юрий Павлович вливается?
– Хорошо. Наверное, пока еще не все привыкли к его требованиям.
– А какие у него требования?
– Выкладываться на все 100 процентов, в любом микроэпизоде.
– Раньше такого разве не было?
– Конечно, было. Но Юрий Павлович делает упор именно на это, на самоотдачу.
– Что насчет тактики?
– Тактикой команда каждый день занимается. Стандарты, перемещения, всё это тренируется каждый день.