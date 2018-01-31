Денис Глушаков: "Я не задумывался, какой там ЦСКА – красно-белый или красно-синий"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков после товарищеского матча против софийского ЦСКА (0:0) выразил надежду, что сможет быстро восстановиться. В этой игре капитан красно-белых получил сильный ушиб поясничной области и был заменен на 65-й минуте встречи.

– Не знаю, насколько серьезное повреждение. Но ушиб сильный, – сказал Глушаков. – Нерв защемило. Грушевидная мышца. Я катился под мяч, а соперник сделал рывок и коленом мне попал. Больно. Через 15 минут плюс-минус отпустило, но болеть еще будет.

– Доктор Вартапетов сказал, через пару дней должно быть все нормально.

– Ему виднее. Надеюсь, с нашим персоналом быстро восстановлюсь.

– Матч вообще показался суровым в плане борьбы. Сказалось, что это ЦСКА?

– Да нет, обычный товарищеский матч. Просто на сборах порой тяжело играть, так как набираем форму. На фоне усталости матчи получаются вялые и для болельщиков не такие интересные и яркие.

– Играть против красно-белого ЦСКА – как это?

– Я не задумывался, какой там ЦСКА – красно-белый или красно-синий. Мы играли против болгарского клуба.

– Как вам дебют Максимовича? Уровень "Наполи" ощущается?

– Сыграл как сыграл, все нормально. Надо еще пару матчей посмотреть, да и не мне это комментировать. У главного тренера спросите (улыбается). (Филипп ПАПЕНКОВ)

Вартапетов - о Глушакове: "Надеюсь, что за пару дней все уладится" //

Суровые нули на краю Европы. Как "Спартак" бился с красно-белым ЦСКА