Вартапетов - о Глушакове: "Надеюсь, что за пару дней все уладится"

Руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов сообщил, что полузащитник красно-белых Денис Глушаков получил сильный ушиб поясничной области в товарищеском матче против софийского ЦСКА (0:0). 31-летний капитан команды был заменен на 65-й минуте встречи.
- Сильный ушиб поясничной области. Надеюсь, что за пару дней все уладится, и в следующих матчах на сборе Денис сыграет, - сказал Вартапетов. (Филипп ПАПЕНКОВ)
В субботу, 3 февраля, "Спартак" сыграет против китайской команды "Хэбэй Чайна Форчун".
Суровые нули на краю Европы. Как "Спартак" бился с красно-белым ЦСКА
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Если недоучки Глушакова не будет в составе команды "Спартак" - это пойдет команде только во благо.
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