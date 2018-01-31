Вартапетов - о Глушакове: "Надеюсь, что за пару дней все уладится"

Сегодня. Ла-Линеа-де-ла-Консепсион. "Спартак" - ЦСКА Сф - 0:0. С мячом Денис ГЛУШАКОВ. Фото ФК "Спартак", twitter.com/fcsm_official

Руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов сообщил, что полузащитник красно-белых Денис Глушаков получил сильный ушиб поясничной области в товарищеском матче против софийского ЦСКА (0:0). 31-летний капитан команды был заменен на 65-й минуте встречи.

- Сильный ушиб поясничной области. Надеюсь, что за пару дней все уладится, и в следующих матчах на сборе Денис сыграет, - сказал Вартапетов. (Филипп ПАПЕНКОВ)

В субботу, 3 февраля, "Спартак" сыграет против китайской команды "Хэбэй Чайна Форчун".

Суровые нули на краю Европы. Как "Спартак" бился с красно-белым ЦСКА