Денис Глушаков: "Нас ждет интересная весна, давайте верить в лучшее!"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков поздравил болельщиков красно-белых с победой их команды над "Анжи" со счетом 3:0.

Дорогие болельщики, всех с победой! Нас ждет интересесная весна, давайте верить в лучшее! @eshcenko.andrey выздоравливай!

jano_ananidze_7 , ძალიან მაგარია, რომ დაბრუნდი! ჩვენ შენ… https://t.co/KNFti3ByFp – Denis Glushakov (@DGlushakov8) 8 декабря 2018 г.

"Дорогие болельщики, всех с победой! Нас ждет интересная весна, давайте верить в лучшее!", - написал Глушаков в своем твиттере.

Также он пожелал здоровья травмированному Андрею Ещенко и порадовался возвращению в строй Джано Ананидзе.