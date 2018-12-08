23:24 8 декабря | Футбол — РПЛ

Денис Глушаков: "Нас ждет интересная весна, давайте верить в лучшее!"

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Капитан "Спартака"  Денис Глушаков поздравил болельщиков красно-белых с победой их команды над "Анжи" со счетом 3:0.

"Дорогие болельщики, всех с победой! Нас ждет интересная весна, давайте верить в лучшее!", - написал Глушаков в своем твиттере. 

Также он пожелал здоровья травмированному Андрею Ещенко и порадовался возвращению в строй Джано Ананидзе.

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