Далер Кузяев: "Никто из европейских команд не отдыхает целый месяц"

Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев рассказал, как провел отпуск и поделился мнением о будущем сопернике питерской команды в 1/16 финала Лиги Европы "Фенербахче"​.

– Далер, приветствуем! Как отпуск? Каково это встречать главный зимний праздник в теплых странах?

– Я летал в Эмираты с другом, там мы отметили Новый год. Было здорово: солнышко, море, пляж – все как положено. Набрался сил и готов к сборам и второй половине сезона. Уже не первый раз встречаю, и мне это нравится больше, чем здесь, на холоде, – приводит слова Кузяева пресс-служба "Зенита".

– Удалось ли отдохнуть, учитывая, что вы второй игрок сборной России по количеству проведенных матчей в 2018-м?

– Да, конечно, отдохнул сполна. У нас был целый месяц отпуска, думаю, что никто из европейских команд столько не отдыхает, и этого более чем достаточно.

– Удалось ли уже проанализировать "Фенербахче"?

– Посмотрел состав команды – довольно сильные игроки там выступают, наверняка будет непросто.

– А посмотрели на турнирную таблицу?

– Они на предпоследнем месте, но Лига Европы – совсем другой турнир, всего два матча в противостоянии, так что не стоит зацикливаться на том, что они неудачно выступают в чемпионате Турции. Мы подойдем к встречам практически без игровой практики – по сути, это будет первый официальный матч в этом году. Плюс поддержка турецких болельщиков. Будет крайне тяжело.

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