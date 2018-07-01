ЦСКА вновь отдал Ткачева в аренду в "Арсенал"

Полузащитник Сергей Ткачев, права на которого принадлежат ЦСКА, вновь арендован "Арсеналом", информирует официальный сайт тульского клуба. Соглашение с 29-летним хавбеком рассчитано до конца следующего сезона.

- Он вернулся, - так комментирует возвращение Ткачева официальный Твиттер "Арсенала".

🔥Он вернулся😃😁



👍Сергей Ткачев продолжит выступление за "Арсенал"



1 июля ПФК "Арсенал" подписал арендное соглашение с 29-летним атакующим полузащитником.



Детали 👉🏻 https://t.co/5TeZz6gTVl pic.twitter.com/gO2bBNuTZ9 – ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 1 июля 2018 г.

В минувшем сезоне Ткачев провел 28 матчей и забил шесть мячей.

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