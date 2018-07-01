19:16 | Футбол — РФПЛ

ЦСКА вновь отдал Ткачева в аренду в "Арсенал"


Полузащитник Сергей Ткачев, права на которого принадлежат ЦСКА, вновь арендован "Арсеналом", информирует официальный сайт тульского клуба. Соглашение с 29-летним хавбеком рассчитано до конца следующего сезона.

- Он вернулся, - так комментирует возвращение Ткачева официальный Твиттер "Арсенала".

 В минувшем сезоне Ткачев провел 28 матчей и забил шесть мячей.

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