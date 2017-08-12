ЦСКА сыграет в дерби в синей форме, "Спартак" - в белой

Стало известно, в каких комплектах формы сыграют ЦСКА и "Спартак" в матче 6-го тура чемпионата России. Игровую экипировку команд в своем Твиттере опубликовали красно-белые.
Так, ЦСКА выйдет на поле домашнего стадиона в синих футболках и красных трусах, а "Спартак" - в форме белого цвета.
Напомним, матч ЦСКА – "Спартак" состоится 12 августа на "Арене ЦСКА". Встреча начнется в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.
Сегодня играем в белом! #ЦСКАСпартак #DerbyDay #ДеньДерби #ВпередСпартак pic.twitter.com/t7s2Tm6gSl– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 12 августа 2017 г.