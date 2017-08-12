11:34 | Футбол — РФПЛ

ЦСКА сыграет в дерби в синей форме, "Спартак" - в белой


Стало известно, в каких комплектах формы сыграют ЦСКА и "Спартак" в матче 6-го тура чемпионата России. Игровую экипировку команд в своем Твиттере опубликовали красно-белые.

Так, ЦСКА выйдет на поле домашнего стадиона в синих футболках и красных трусах, а "Спартак" - в форме белого цвета.

Напомним, матч ЦСКА – "Спартак" состоится 12 августа на "Арене ЦСКА". Встреча начнется в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 6-й тур. ЦСКА - "Спартак" и другие матчи
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