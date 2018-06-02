ЦСКА подтвердил уход Натхо

ЦСКА на официальном сайте объявил о том, что полузащитник Бибрас Натхо покидает армейский клуб по истечении срока контракта. Ранее 30-летний израильский хавбек объявил о своем решении на странице в Инстаграме.
Натхо выступал за ЦСКА с 2014 по 2018 год. За это время он принял участие в 142 матчах, забив 28 голов. Он помог команде выиграть чемпионат России в сезоне-2015/16.
Таблица переходов РФПЛ //
Все о чемпионате России по футболу - здесь
Дополнительная информация
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/bibras-natkho-pokidaet-pfk-cska/
MEFISTO-KAZAN
Добро пожаловать в Рубин, Бибрас! ;)
21:30
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Ха...Биб( На самом деле - грустно как-то... Ромчик на подходе? понимаю это так...
21:02