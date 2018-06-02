ЦСКА подтвердил уход Натхо

ЦСКА на официальном сайте объявил о том, что полузащитник Бибрас Натхо покидает армейский клуб по истечении срока контракта. Ранее 30-летний израильский хавбек объявил о своем решении на странице в Инстаграме.

Натхо выступал за ЦСКА с 2014 по 2018 год. За это время он принял участие в 142 матчах, забив 28 голов. Он помог команде выиграть чемпионат России в сезоне-2015/16.

Публикация от PFC CSKA Moscow (@pfc_cska_official) 2 Июн 2018 в 10:37 PDT

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