ЦСКА - "Краснодар". Гончаренко считает, что Смолова есть кому заменить

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии матча 27-го тура чемпионата России против "Краснодара" отметил, что в составе соперника есть кому заменить Федора Смолова. Форвард пропускает игру из-за дисквалификации.

- Отсутствие Смолова? На это лучше ответить тренеру "Краснодара". Есть игроки, которые могут его заменить, - сказал Гончаренко в эфире "Наш футбол". - В неравной степени, потому что лучшего снайпера тяжело заменить, но структура игры вряд ли изменится.

- Чалов обрел уверенность после дубля?

- Естественно. Если нападающий забивает, он увереннее себя чувствует. Важно этот импульс как можно дольше продержать.

- "Краснодар" предпочитает держать мяч. Значит ли это, что ЦСКА отдаст мяч сопернику?

- Это футбол, всякое может быть, но отдавать мяч и ждать ошибок соперника точно не планируем.

Матч ЦСКА - "Краснодар" начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.