Чорлука будет заниматься по индивидуальной программе, Тарасов близок к возвращению

Врач "Локомотива" Никита Карлицкий сообщил, что защитник Ведран Чорлука на первом сборе команды будет заниматься по индивидуальной программе. Кроме него, восстановление от травм продолжат полузащитники Неманья Пейчинович и Дмитрий Тарасов.

- Ведран Чорлука на первом сборе будет заниматься индивидуально, так как возникла необходимость небольшого вмешательства врачей, - приводит пресс-служба "Локомотива" слова Карлицкого. - Неманья Пейчинович также начнет заниматься по индивидуальной программе, но уже на первом сборе присоединится к общей группе.

- Как дела у Дмитрия Тарасова?

- Как известно, 17 сентября прошлого года он перенес операцию. Восстановление идет хорошо. И возвращение уже близко: со второго сбора должен быть в общей группе. Ранее травмированные – Портнягин, Баринов, Ротенберг – начнут работу в общей группе с первого дня.