"Через месяц буду как новенький". Зобнин - об операции

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин в своем Инстаграме поблагодарил болельщиков за поддержку. В понедельник 24-летний хавбек перенес операцию.

- Все хорошо, всем спасибо за поддержку! Через месяц буду как новенький, - написал Зобнин.

Напомним, в воскресенье Зобнин вышел на замену на 72-й минуте матча 15-го тура премьер-лиги против "Крыльев Советов" (3:1), однако через 12 минут покинул поле.

В текущем сезоне Зобнин провел 20 матчей за "Спартак" и отметился двумя результативными передачами.

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