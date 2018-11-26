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"Через месяц буду как новенький". Зобнин - об операции

Обращение Зобнина к болельщикам. Фото Инстаграм Романа Зобнина Роман Зобнин. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Обращение Зобнина к болельщикам. Фото Инстаграм Романа Зобнина
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Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин в своем Инстаграме поблагодарил болельщиков за поддержку. В понедельник 24-летний хавбек перенес операцию.

- Все хорошо, всем спасибо за поддержку! Через месяц буду как новенький, - написал Зобнин.

Напомним, в воскресенье Зобнин вышел на замену на 72-й минуте матча 15-го тура премьер-лиги против "Крыльев Советов" (3:1), однако через 12 минут покинул поле. 

В текущем сезоне Зобнин провел 20 матчей за "Спартак" и отметился двумя результативными передачами.

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 16-й тур. "Спартак" - "Локо", "Ростов" - ЦСКА, "Енисей" - "Ахмат" и другие игры
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