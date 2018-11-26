23:06 | Футбол — РПЛ

Зобнин прооперирован в Риме

Роман Зобнин. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Роман Зобнин. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
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Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин перенес операцию в римской клинике "Вилла Стюарт", информирует официальный сайт красно-белых. 24-летний хавбек пропустит около месяца. 

- Зобнину проведена частичная резекция внутреннего мениска левого коленного сустава, - сказал руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов в интервью клубной пресс-службе. - Все было сделано оперативно, благодарим итальянских врачей за профессиональную работу. Роман чувствует себя хорошо. Срок реабилитации футболиста составит около месяца.

Напомним, в воскресенье Зобнин вышел на замену на 72-й минуте матча 15-го тура премьер-лиги против "Крыльев Советов" (3:1), однако через 12 минут покинул поле. 

В текущем сезоне Зобнин провел 20 матчей за "Спартак" и отметился двумя результативными передачами.

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Дополнительная информация

http://spartak.com/news/2018-11-26-zobnin_prooperirovan_v_rime/

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 16-й тур. "Спартак" - "Локо", "Ростов" - ЦСКА, "Енисей" - "Ахмат" и другие игры
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