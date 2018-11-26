Зобнин прооперирован в Риме

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин перенес операцию в римской клинике "Вилла Стюарт", информирует официальный сайт красно-белых. 24-летний хавбек пропустит около месяца.

- Зобнину проведена частичная резекция внутреннего мениска левого коленного сустава, - сказал руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов в интервью клубной пресс-службе. - Все было сделано оперативно, благодарим итальянских врачей за профессиональную работу. Роман чувствует себя хорошо. Срок реабилитации футболиста составит около месяца.

Напомним, в воскресенье Зобнин вышел на замену на 72-й минуте матча 15-го тура премьер-лиги против "Крыльев Советов" (3:1), однако через 12 минут покинул поле.

В текущем сезоне Зобнин провел 20 матчей за "Спартак" и отметился двумя результативными передачами.

Все о чемпионате России - здесь