Чалов сделал хет-трик. Похвалил ли его главный тренер ЦСКА?

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сдержанно похвалил нападающего клуба Федора Чалова после победы над "Уралом" (4:0) в шестом туре РПЛ. Форвард отметился хет-триком и возглавил гонку бомбардиров.

- Как оцените игру Чалова? Стоит его похвалить после хет-трика?

- Можно похвалить, но молодые футболисты могут к этому неправильно отнестись. Хотя, конечно, Чалов заслуживает похвалу, потому что много завершает атаки, хорошо взаимодействует с партнерами, выполняет много черновой работы. И, самое главное, он начал правильно открываться. Результат налицо. Хотя нападающий – зависимый футболист. Важно еще и то, как мы создаем эти моменты. (Михаил ГОНЧАРОВ)