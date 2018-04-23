Была ли драка между игроками "Спартака"? Отвечает Каррера

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после домашнего матча 27-го тура чемпионата России против "Ахмата" (1:3) подчеркнул: при плохих результатах всегда появляются разные слухи.
– Накануне появились слухи, что в "Спартаке" была драка между игроками. Это правда?
– Нет. Никакой драки не было. Когда идут плохие результаты, всегда появляются разные слухи.
– Что увидели положительного в этом матче?
– Реакцию команды, но слишком поздно. И доволен тем, что вернулся Тимофеев, который готов играть. (Михаил ГОНЧАРОВ)
Для "Спартака" это третье поражение подряд после матча 26-го тура РФПЛ с "Уралом" (1:2) и полуфинала Кубка России против "Тосно" (1:1, пенальти – 4:5).
Команда Массимо Карреры с 50 очками занимает третье место в премьер-лиге. Лидирует "Локомотив" (57), на втором месте – ЦСКА (51), на четвертом – "Зенит" (49), на пятом – "Краснодар"(47).
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serg1117
Да, лучше бы в перерыве подрались. Может ничью тогда сделали бы...
23:17 23 апреля
pushgun
А у Карреры фингал, потому что на лестнице упал.
22:54 23 апреля
pushgun
Двое замахнулись, но оба промахнулись. Поэтому драка не состоялась.
22:54 23 апреля
Serenky25
Там был журнашист СЭ под скамейкой. Я ЛИЧНО ЕГО ЗАДЕЛ НОГОЙ
22:44 23 апреля
old grumbler
Походу в раздевалке красно белых загорелые и свой цвет потребовали в цвета клуба добавить но не получили...
22:34 23 апреля
tigana.1982
Вообще-то сегодня на поле игроки Терека поскандалили между собой...
22:17 23 апреля
Kasymus
Они избивали ящик вискаря всей командой с горла, уничтожить их врага!
22:06 23 апреля
igogohruhru
наверное ждали что он расскажет все в деталях, а может и в лицах покажет кто кого побил
22:02 23 апреля
waleriy
В команде кризис . Каррера правду не скажет, не удивляюсь если была драка. Глушакову надо морду начистить.
22:02 23 апреля