Была ли драка между игроками "Спартака"? Отвечает Каррера

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после домашнего матча 27-го тура чемпионата России против "Ахмата" (1:3) подчеркнул: при плохих результатах всегда появляются разные слухи.

– Накануне появились слухи, что в "Спартаке" была драка между игроками. Это правда?

– Нет. Никакой драки не было. Когда идут плохие результаты, всегда появляются разные слухи.

– Что увидели положительного в этом матче?

– Реакцию команды, но слишком поздно. И доволен тем, что вернулся Тимофеев, который готов играть. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Для "Спартака" это третье поражение подряд после матча 26-го тура РФПЛ с "Уралом" (1:2) и полуфинала Кубка России против "Тосно" (1:1, пенальти – 4:5).

Команда Массимо Карреры с 50 очками занимает третье место в премьер-лиге. Лидирует "Локомотив" (57), на втором месте – ЦСКА (51), на четвертом – "Зенит" (49), на пятом – "Краснодар"(47).

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