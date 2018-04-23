21:55 23 апреля | Футбол — РФПЛ

Была ли драка между игроками "Спартака"? Отвечает Каррера

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после домашнего матча 27-го тура чемпионата России против "Ахмата" (1:3) подчеркнул: при плохих результатах всегда появляются разные слухи.

– Накануне появились слухи, что в "Спартаке" была драка между игроками. Это правда?

– Нет. Никакой драки не было. Когда идут плохие результаты, всегда появляются разные слухи.

– Что увидели положительного в этом матче?

– Реакцию команды, но слишком поздно. И доволен тем, что вернулся Тимофеев, который готов играть. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Для "Спартака" это третье поражение подряд после матча 26-го тура РФПЛ с "Уралом" (1:2) и полуфинала Кубка России против "Тосно" (1:1, пенальти – 4:5).

Команда Массимо Карреры с 50 очками занимает третье место в премьер-лиге. Лидирует "Локомотив" (57), на втором месте – ЦСКА (51), на четвертом – "Зенит" (49), на пятом – "Краснодар"(47).

Турнирная таблица и календарь чемпионата России

Спартак М – Ахмат

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 27-й тур
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КОММЕНТАРИИ (9)
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serg1117

Да, лучше бы в перерыве подрались. Может ничью тогда сделали бы...

23:17 23 апреля

pushgun

А у Карреры фингал, потому что на лестнице упал.

22:54 23 апреля

pushgun

Двое замахнулись, но оба промахнулись. Поэтому драка не состоялась.

22:54 23 апреля

Serenky25

Там был журнашист СЭ под скамейкой. Я ЛИЧНО ЕГО ЗАДЕЛ НОГОЙ

22:44 23 апреля

old grumbler

Походу в раздевалке красно белых загорелые и свой цвет потребовали в цвета клуба добавить но не получили...

22:34 23 апреля

tigana.1982

Вообще-то сегодня на поле игроки Терека поскандалили между собой...

22:17 23 апреля

Kasymus

Они избивали ящик вискаря всей командой с горла, уничтожить их врага!

22:06 23 апреля

igogohruhru

наверное ждали что он расскажет все в деталях, а может и в лицах покажет кто кого побил

22:02 23 апреля

waleriy

В команде кризис . Каррера правду не скажет, не удивляюсь если была драка. Глушакову надо морду начистить.

22:02 23 апреля

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