Букмекеры отдают предпочтение "Локомотиву" в матче с "Рубином"

Сегодня двумя матчами открывается 26-й тур чемпионата России. В первом из них "Локомотив" принимает "Рубин". Встреча на черкизовской арене начнется в 16:30.

Котировки букмекеров на матч "Локомотив" – "Рубин"

Коэффициенты Winline: П1 1,94 - Н 3,15 - П2 4,04

Прогноз на матч

Олег КОРНАУХОВ, бывший защитник "Торпедо" и ЦСКА:

Счет – 2:0. "С одной стороны, "Локомотиву" нужно реабилитироваться за 0:4 в предыдущем туре. С другой – на носу финал Кубка, возможно, будет ротация. И все-таки "Рубин" сегодня в настолько плачевном состоянии, что в Москве для него даже очко будет сродни чуду".

Александр КРУЖКОВ, обозреватель "СЭ":

Счет – 1:0. "График у "Локомотива" нынче такой, что перед финалом Кубка не грех приберечь силы. Но в вялый "Рубин" не верится совсем. В Казани еще долго будут лечиться от "испанки".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Локомотив" - "Рубин".

Прямая трансляция матча "Локомотив" - "Рубин" - в субботу, 29 апреля, на каналах "Наш футбол" и "Матч ТВ".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Локомотив": Гильерме - МАРГАСОВ, Квирквелия, МИХАЛИК, В.Денисов - Тарасов, И.Денисов - ФАРФАН, Фернандеш, Ал.Миранчук - Ари.

"Рубин": Рыжиков - БАУЭР, Санчес, КАМБОЛОВ, Набиуллин - М'Вила, Цакташ - Жемалетдинов, Лестьенн - Канунников, Жонатас ди Жезус.

ПОТЕРИ: Чорлука (травм.) - Бурлак (травм.), Самбрано (дискв.), Сонг-Билонг (под вопросом).