Букмекеры оценили шансы команд в матче "Спартак" - "Анжи"

Сегодня состоится матч 11-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Анжи". Встреча в Москве начнется в 19.00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Спартак" - "Анжи"

Прогноз Winline – П1 1.24 – Н 5.43 – П2 9.80

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Спартак" - "Анжи".

Прямая трансляция матча "Спартак" - "Анжи" – в субботу, 23 сентября, на каналах "Матч ТВ" и "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Спартак": Ребров - Ещенко, Таски, Джикия, Комбаров - Пашалич, Фернанду - Самедов, Джано, Мельгарехо - Луиз Адриану.

"Анжи": Лория - Данченко, Самарджич, Армаш, Полуяхтов - Афонин, Тетрашвили - Хубулов, Кацаев, Маркелов - Прудников.

ПОТЕРИ: Зе Луиш, Зобнин, Тигиев, Тимофеев, Промес, Педро Роша (все - травма) - Мусалов (травма), Липартия, Яковлев (оба - под вопросом).

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

"Спартак" выиграл у махачкалинцев три последних матча с суммарным счетом 7:0, хотя до этого не мог взять верх в двух играх подряд.

В "Анжи" не осталось ни одного футболиста, добывшего победу в Тушино 29 августа 2015-го, причем Ещенко и Тигиев перешли в "Спартак".

ПРОГНОЗ

Дмитрий РАДЧЕНКО, экс-форвард "Зенита", "Спартака" и сборной России:

3:0 Проблемы в игре "Спартака" есть, но класс красно-белых должен сказаться.

Сергей ЯРЕМЕНКО, корреспондент "СЭ":

5:1 Тонущий "Анжи" – идеальный соперник. После этого матча к "Спартаку" вернется уверенность в своих силах.