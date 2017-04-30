Букмекеры не видят явного фаворита в матче "Уфа" - "Арсенал"

Сегодня тремя матчами продолжится 26-й тур чемпионата России. В первом из них "Уфа" принимает "Арсенал". Встреча в башкирской столице начнется в 14:30 по московскому времени.
Котировки букмекеров на матч "Уфа" – "Арсенал"
Коэффициенты Winline: П1 2,33 - Н 2,89 - П2 3,27
Прогноз на матч
Олег КОРНАУХОВ, бывший защитник "Торпедо" и ЦСКА:
Счет – 3:1. "Команда Тарханова весной смотрится солидно, но сейчас приоритет, думаю, отдается финалу Кубка. Когда еще у "Урала" будет шанс взять трофей? Поэтому рассчитывать на очки в выездном матче с "Тереком" не приходится".
Александр КРУЖКОВ, обозреватель "СЭ":
Счет – 0:0. "Терек" по весне непредсказуем, да еще внезапно сдулся Балай. "Урал", конечно, мыслями уже будет в районе "Фишта", но что-то в Грозном зацепить должен. Например, маленькую "тухлую" ничью".
Трансляция матча
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Уфа" - "Арсенал".
Прямая трансляция матча "Уфа" - "Арсенал" - в воскресенье, 30 апреля, на канале "Наш футбол".
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД
"Уфа": Беленов - Сухов, Никитин, Аликин, Пауревич, Йокич - Засеев, Карп, Стоцкий - ОБЛЯКОВ - ИГБУН.
"Арсенал": Габулов - Комбаров, Беляев, Сунзу, Григалава, Александров - Бурмистров, Боурчану, Думбья - Максимов, РАШИЧ.
ПОТЕРИ: Абдулавов, Тумасян (травм.), Безденежных (дисквал.), Живоглядов, Фатаи (оба - под вопросом) - Берхамов (травм.), Власов (под вопросом).
grroznyi85
А причем тут прогнозы на матч "Терек"-"Урал"??? "Уфа"и "Арсенал" же играют...
01:31