Болельщики выбрали Паредеса лучшим игроком "Зенита" в октябре

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес признан болельщиками лучшим игроком санкт-петербургского клуба в октябре, информирует пресс-служба клуба.

Аргентинец в октябре сыграл в четырех матчах, в которых отметился забитым мячом в ворота "Крыльев Советов" и результативной передачей в матче со "Славией".



Эта награда стала для футболиста второй за его карьеру в "Зените". Ранее он получил признание ровно год назад - по итогам октября 2017 года.

Паредес выступает за "Зенит" с 2017 года. В текущем сезоне он провел 17 матчей в составе сине-бело-голубых, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач. В настоящее время игрок находится в расположении сборной Аргентины.

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