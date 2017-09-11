Боккетти играл с "Рубином" в футболке с неправильной эмблемой "Спартака"

9 сентября. Москва. "Спартак" - "Рубин" - 1:0. Сальваторе БОККЕТТИ провел второй тайм в майке с перевернутым логотопом. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти играл в матче 9-го тура чемпионата России против "Рубина" (1:0) в футболке с неправильной эмблемой красно-белых. Буква "С" в ромбике была перевернута в другую сторону. Возможно, логотип был пришит вверх ногами.

При этом в первом тайме Боккетти играл в футболке с правильной эмблемой.

9 сентября. Москва. "Спартак" - "Рубин" - 1:0. Сальваторе БОККЕТТИ (в центре) в первом тайме играл в правильной майке. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Отметим, что такая же ошибка случилась осенью 2012 года у хавбека красно-белых Кима Чельстрема в матче Лиги чемпионов против "Бенфики" (2:1).

После девяти туров "Спартак" занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 12 очков.