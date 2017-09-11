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Боккетти играл с "Рубином" в футболке с неправильной эмблемой "Спартака"

9 сентября. Москва. "Спартак" - "Рубин" - 1:0. Сальваторе БОККЕТТИ провел второй тайм в майке с перевернутым логотопом. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ" 9 сентября. Москва. "Спартак" - "Рубин" - 1:0. Сальваторе БОККЕТТИ (в центре) в первом тайме играл в правильной майке. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ" 23 октября 2012 года. Москва. "Спартак" - "Бенфика" - 2:1. Ким ЧЕЛЬСТРЕМ и перевернутый логотип. Фото Алексей ИВАНОВ 31 июля 2016 года. Москва. "Спартак" - "Арсенал" (Тула) - 4:0. Егор ТИТОВ (слева) - ассистент Дмитрия АЛЕНИЧЕВА - вышел на первый матч чемпионата-2016/17 в майке с неправильным ромбом. Во втором туре ставшей золотой командой уже руководил Массимо Каррера. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
9 сентября. Москва. "Спартак" - "Рубин" - 1:0. Сальваторе БОККЕТТИ провел второй тайм в майке с перевернутым логотопом. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти играл в матче 9-го тура чемпионата России против "Рубина" (1:0) в футболке с неправильной эмблемой красно-белых. Буква "С" в ромбике была перевернута в другую сторону. Возможно, логотип был пришит вверх ногами.

При этом в первом тайме Боккетти играл в футболке с правильной эмблемой.

9 сентября. Москва. "Спартак" - "Рубин" - 1:0. Сальваторе БОККЕТТИ (в центре) в первом тайме играл в правильной майке. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
9 сентября. Москва. "Спартак" - "Рубин" - 1:0. Сальваторе БОККЕТТИ (в центре) в первом тайме играл в правильной майке. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Отметим, что такая же ошибка случилась осенью 2012 года у хавбека красно-белых Кима Чельстрема в матче Лиги чемпионов против "Бенфики" (2:1).

После девяти туров "Спартак" занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 12 очков.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 9-й тур
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