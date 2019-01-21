20:22 | Футбол — РПЛ

"Артем, выздоравливай". "Спартак" поддержал Реброва

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Футболисты "Спартака" выразили поддержку вратарю команды Артему Реброву. Игроки вышли на матч "Фонбет Кубка Матч Премьер" против "Ростова" в футболках с надписью "Артем, выздоравливай". 34-летний голкипер перенес операцию на плечевом суставе и рискует пропустить остаток сезона.

 

Онлайн-трансляция матча "Спартак" - "Ростов"

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