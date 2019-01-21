"Артем, выздоравливай". "Спартак" поддержал Реброва

Футболисты "Спартака" выразили поддержку вратарю команды Артему Реброву. Игроки вышли на матч "Фонбет Кубка Матч Премьер" против "Ростова" в футболках с надписью "Артем, выздоравливай". 34-летний голкипер перенес операцию на плечевом суставе и рискует пропустить остаток сезона.

"Артём, выздоравливай!"



Наша команда вышла на матч в футболках со словами поддержки в адрес Артёма @rebrov32 Реброва, перенесшего операцию на плечевом суставе. 🔴⚪️✊🏻 #КрасноБелыеСборы 🇶🇦 #СпартакРостов – 0:0 pic.twitter.com/czq8g89hSe – FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 21 января 2019 г.

Онлайн-трансляция матча "Спартак" - "Ростов"