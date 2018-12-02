Артем Тимофеев: "Болельщик, который выбежал на поле, нам не помешал"

После матча 16-го тура чемпионата России "Спартак" – "Локомотив" полузащитник красно-белых Артем Тимофеев отметил, что команде удалось выстоять за счет характера и силы воли.

– "Спартаку" удалась игра или было тревожно за результат?

– Да, она удалась, – сказал Тимофеев. – Понятно, что сказалось удаление. Все-таки в меньшинстве играть тяжелее.

– За счет чего удалось дотерпеть?

– За счет характера, силы воли. Все ребята хотели победить и выстояли до конца.

– Дениса Глушакова поздравили в раздевалке с голом?

– Да, поздравили.

– Трибуны продолжают скандирования в адрес Глушакова. Как к этому относитесь?

– Я ничего не слышал.

– Как он это переживает?

– Вся команда друг друга поддерживает. В команде нет никакой напряженности, все друг за друга и Денис себя хорошо чувствует.

– Болельщик, который выбежал на поле, на этот раз не помешал команде?

– Нет. Да и в прошлый раз он не помешал. Просто так случилось. На этот раз он наоборот поддержал Дениса.

– После матча в раздевалку заходил Леонид Федун. Что он сказал?

– Поздравил с победой.

– Может, он выписал дополнительные премиальные?

– Нет. (Елена Григорьевская)