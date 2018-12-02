Артем Тимофеев: "Болельщик, который выбежал на поле, нам не помешал"

После матча 16-го тура чемпионата России "Спартак" – "Локомотив" полузащитник красно-белых Артем Тимофеев отметил, что команде удалось выстоять за счет характера и силы воли.
– "Спартаку" удалась игра или было тревожно за результат?
– Да, она удалась, – сказал Тимофеев. – Понятно, что сказалось удаление. Все-таки в меньшинстве играть тяжелее.
– За счет чего удалось дотерпеть?
– За счет характера, силы воли. Все ребята хотели победить и выстояли до конца.
– Дениса Глушакова поздравили в раздевалке с голом?
– Да, поздравили.
– Трибуны продолжают скандирования в адрес Глушакова. Как к этому относитесь?
– Я ничего не слышал.
– Как он это переживает?
– Вся команда друг друга поддерживает. В команде нет никакой напряженности, все друг за друга и Денис себя хорошо чувствует.
– Болельщик, который выбежал на поле, на этот раз не помешал команде?
– Нет. Да и в прошлый раз он не помешал. Просто так случилось. На этот раз он наоборот поддержал Дениса.
– После матча в раздевалку заходил Леонид Федун. Что он сказал?
– Поздравил с победой.
– Может, он выписал дополнительные премиальные?
– Нет. (Елена Григорьевская)