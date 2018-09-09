Артем Дзюба: "Моя главная цель - стать чемпионом России"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба признался, что сделает все для того, чтобы стать чемпионом России.

- Где бы ты не играл, кого бы не побеждал, главная задача для тебя – это трофеи, - сказл Дзюба. - Это самое важное. Я не был чемпионом России, и для меня главная цель в этом – стать им. Я точно сделаю все для этого. Потому что пора, я этого сильно хочу. Но понимаю, что борьба будет нешуточная. У нас есть серьезные конкуренты.

Плюс хочу попасть на чемпионат Европы. Четыре матча будут в нашей стране, в Санкт-Петербурге. Возможно, мы снова сможем сыграть дома. (Александр Рогулев)

"Зенит" занимает 1-е место в РПЛ после шести туров, имея в активе 16 очков.

Полностью интервью с Дзюбой - здесь