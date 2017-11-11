"Арсенал" обыграл минское "Динамо" в товарищеском матче

Тульский "Арсенал" во время международной паузы на игры сборных в товарищеском матче на своем поле победил минское "Динамо" - 3:1. Дубль в этой встрече оформил форвард Лука Джорджевич. Еще один гол хозяев забил Асланбек Сикоев.

Товарищеский матч

"Арсенал" (Тула) - "Динамо" (Минск) - 3:1 (2:1)

Голы: Джорджевич, 1 (1:0). Джорджевич, 19 (2:0). Хлебас, 20 (2:1). Сикоев, 90 (3:1).

"Арсенал": Левашов, Комбаров, Хагуш, Денисов, Ярмолицкий, Горбатенко (Ивакин, 5), Берхамов, Ткачев (Шевченко, 46), Бурчану, Джорджевич (Сикоев, 46), Кангва (Расич, 46).