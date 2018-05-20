15:16 | Футбол — РФПЛ

"Арсенал" хочет продлить контракт с Божовичем. Но тот неделю не выходит на связь

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Миодраг Божович не отвечает на предложение тульского "Арсенала" о продлении контракта – тренер не выходит на связь с клубом.

Около недели назад клуб отправил черногорскому специалисту вариант нового контракта, однако ответа не последовало, связаться с Божовичем не удается. Если в ближайшее время тренер не выйдет на связь, клуб станет рассматривать другие кандидатуры на пост главного тренера. Первый сбор, в Туле, команда начнет 18 июня. (Сергей ЕГОРОВ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. Итоги сезона
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Adios Amigos R...

В Дмитрове, на Внуковской-5 он бухает, что тут неизвестного?

15:50

ЗЗ+

Готовиться перейти в Зенит? :))))))

15:50

Jean4

Надеется тоже присосаться к Газпромовским деньгам? Так там Семак первый в очереди.

15:39

Коновалл

Граф запил?

15:34

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