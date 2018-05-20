"Арсенал" хочет продлить контракт с Божовичем. Но тот неделю не выходит на связь

Миодраг Божович не отвечает на предложение тульского "Арсенала" о продлении контракта – тренер не выходит на связь с клубом.

Около недели назад клуб отправил черногорскому специалисту вариант нового контракта, однако ответа не последовало, связаться с Божовичем не удается. Если в ближайшее время тренер не выйдет на связь, клуб станет рассматривать другие кандидатуры на пост главного тренера. Первый сбор, в Туле, команда начнет 18 июня. (Сергей ЕГОРОВ)​